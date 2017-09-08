Шквальный ветер, накануне вечером сопровождавшийся ливневыми дождями в Северо-Западном регионе, нанес повреждения в том числе электросетям.

Как сообщил haqqin.az глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев, в селах Синджан, Падар, Керимли, Деймедере, Гарабалдыр, Дашюз и Гарабулаг Огузского района, а также в селах Пирели, Тунтул, Кархана, Дизахлы, Нидж и Мирзабейли Габалинского района ветер, с корнем вырвав деревья, повалил их на линии электропередач. В результате в населенных пунктах возникли перебои с электричеством.

Т.Мустафаев, находящийся в настоящее время в Огузском районе, сообщил, что работники «Азеришыг» были мобилизованы еще ночью, и в регион была отправлена необходимые техника и оборудование. Последствия непогоды были устранены в кратчайшее время. Электроснабжение в регионе было полностью восстановлено.