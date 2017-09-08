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Правительство России отказалось захоронить Ленина

 

Правительство РФ не поддержало законопроект о захоронении вождя революции Владимира Ленина, сообщается в заключении Кабинета министров, копия которого оказалась в распоряжении РИА Новости.

Ранее группа депутатов от ЛДПР - Иван Сухарев, Владимир Сысоев, Александр Курдюмов и др. внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о захоронении останков Ленина. Под документом поставили свои подписи также трое депутатов-единороссов: Евгений Марченко, Александр Брыксин и Виталий Бахметьев.

Сысоев в комментарии РИА Новости сказал, что проект должен "создать правовое поле" для последующего перезахоронения не только Ленина, но и других российских исторических деятелей. Он пояснил, что законодательная инициатива появилась в связи с опросом "Левада-Центра", согласно которому большинство россиян считают, что тело Ленина должно быть предано земле.

"Правительством РФ законопроект не поддерживается", — говорится в письме, подписанном заместителем председателя правительства РФ, руководителем аппарата правительства РФ Сергеем Приходько.

В послании отмечается, что данная инициатива потребует дополнительных расходов из бюджета, однако в законопроекте не указаны источники их финансирования.

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