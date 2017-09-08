Парламент Молдовы пошел против президента

Председатель парламента Молдовы Андриан Канду заявил, что президент Игорь Додон превысил полномочия Верховного главнокомандующего вооруженными силами, запретив военным страны участвовать в учениях за рубежом, передает ТАСС.

Об этом Канду сказал журналистам, комментируя подписанный в пятницу главой государства приказ о запрете молдавским военным на выезд за рубеж без его предварительного согласия.

"Президент превышает свои полномочия, запрещая нашим военным участвовать в учениях за рубежом. Он также неправильно понимает свои обязанности Верховного главнокомандующего. Мы это обсудим в ходе ближайшего заседания Высшего совета безопасности страны", - сказал спикер, представляющий Демократическую партию, которая контролирует правящую проевропейскую коалицию в парламенте.