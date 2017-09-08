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В Петербурге задержали банду таксистов из Азербайджана

Автор: Отдел информации 

В Петербурге были задержаны трое выходцев из Азербайджана, которых подозревают в грабеже. Об этом сообщает информационное издание «Невские Новости» со ссылкой на местные правоохранительные органы.

По полученным данным, злоумышленники, работавшие таксистами, опаивали своих клиентов снотворным, после чего приезжали по указанному теми адресу, проникали в соответствующие квартиры и их грабили. Сообщается, что первой жертвой таксистов-бандитов стала 30-летняя петербурженка, которую «обчистили» на 170 тысяч рублей. 

Отметим, что полиция задержала троих иностранцев соответственно 23, 24 и 26 лет. Им вменяется совершение грабежа и кражи. При личном досмотре у злоумышленников был обнаружен снотворный препарат, а также украденные ими мобильные телефоны и ювелирные украшения.

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