«Ирма» приближается к роскошному особняку Трампа

Надвигающийся на Флориду ураган «Ирма» покажет, действительно ли особняк президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго способен устоять против любого шторма, как это на протяжении многих лет утверждал его хозяин, сообщает "Голос Америки".

Если руководствоваться прошлым опытом, то ставки стоит делать именно в пользу крепости дома.

С тех пор как 90 лет назад наследница промышленной империи Марджори Мерривезер-Пост построила для себя этот 126-комнатный особняк общей площадью 5 800 квадратных метров, он выстоял под ударами целых четырех мощных ураганов.

Стены метровой толщины тут укреплены балками из стали и бетона, прочно вмонтированными в коралловую породу этого небольшого острова в округе Палм-Бич.

Трамп приобрел обветшалый особняк в 1985 году за 10 миллионов долларов и вложил миллионы в его перестройку, в 1995 году переустроив его в частный клуб.