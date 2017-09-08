Вице-премьер Абид Шарифов: «Акиф Али будет наказан за оскорбление Лютфи Заде»

Акиф Али будет наказан за свои высказывания о выдающемся ученом Лютфи Заде. Как сообщает газета «Ени Мусават», об этом заявил вице-премьер Абид Шарифов.

«Акиф Али, кто ты такой, чтобы так высказываться о выдающемся Лютфи Заде? У тебя нет морального права говорить такие вещи. Я сначала не поверил, что он мог такое сказать. Глава государства, первый вице-президент подписали некролог в связи с кончиной этого великого ученого. Я осуждаю высказывания Акифа Али, это позор!» - сказал Абид Шарифов.

Вице-премьер также коснулся вопроса о наказании, которое понесет Акиф Али за оскорбление Лютфи Заде.

«Извинения не освобождают от ответственности. Вопрос о наказании Акифа Али и его увольнении находится в компетенции премьер-министра. Но такой поступок не может остаться без наказания. Я сам лично поговорю с Акифом Али по этому вопросу», - сказал он.

Напомним, что ранее глава пресс-службы Кабинета министров Акиф Али возмутельным образом высказался в отношении скончавшегося на днях выдающегося азербайджанского ученого Лютфи Заде, назвав его «ореховоголовым».