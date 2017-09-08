В Египте заблокировали сайт Human Rights Watch

Египетские власти заблокировали на территории страны сайт американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch. Об этом в пятницу сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителей этой группы в столице Египта.

Отмечается, что на такой шаг официальный Каир пошел спустя несколько суток после обнародования Human Rights Watch своего доклада, в котором говорится о якобы имевших место случаях истязания заключенных в египетских тюрьмах.

В этой связи МИД Египта выступил с резкой критикой опубликованного американской организацией документа, указав, что он "направлен на подрыв авторитета Египта и полностью игнорирует достижения, достигнутые страной в области прав человека в последние годы". Как заявил официальный представитель МИД АРЕ Ахмед Абу Зейд, нынешний доклад Human Rights Watch - "очередное звено в цепи преднамеренных искажений действительности со стороны этой организации, известной своей политической ангажированностью и действующей в интересах финансирующих ее группировок и стран".

Распространенный доклад Human Rights Watch основывается на данных, полученных представителями организации в ходе бесед с 19 бывшими заключенными и родственниками находящихся в тюрьме египтянами. По их утверждениям, цитируемым американской группой, в Египте якобы практикуются несанкционированные аресты, а также пытки и издевательства над заключенными.