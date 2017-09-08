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США создают беспилотник-ракету

 

Подполковник американских военно-воздушных сил Джимми Джонс предложил новую концепцию использования беспилотных летательных аппаратов, названную им "Flying Missile Rail" (FMR). Согласно ей, ударный беспилотник будет перевозиться на точках подвески вооружения самолётов F-16s и F/A-18. Сам дрон предполагается оснастить ракетами класса "воздух — воздух" для осуществления огневой поддежки военной авиации, сообщает Popular Mechanics.

Предполагается, что после отстыковки от самолёта дрон сможет отработать до 20 минут, развивая скорость 1110 километров в час. Беспилотник будет нести на себе две ракеты AMRAAM AIM-120 класса "воздух — воздух" и при этом сможет запускать их как находясь в самостоятельном полёте, так и в ходе его перемещения на подвесной консоли авиасредства.

Ключевая идея концепции — возможность создания таких беспилотников практически в полевых условиях. Предполагается, что окончательную сборку дронов можно будет осуществлять на мини-фабрике, умещающейся в двух стандартных морских контейнерах. При этом производить такая фабрика будет до 500 БПЛА в месяц.

Это, в свою очередь, позволит развертывать производство беспилотников где угодно — вблизи аэродромов, на авианосцах и т.д. В любой момент, как только в том будет необходимость, выпуск их наладить можно будет в кратчайшие сроки  .

Согласно замыслу автора проекта, использование "Flying Missile Rail" поможет истребителям создать своего рода буферную зону между ними и истребителями противника. Противник будет уже в зоне поражения дронами, тогда как американские самолеты по-прежнему находиться будут в безопасности.

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