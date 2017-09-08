Медведев побоялся смерти профессий из-за криптовалют

Технология распределенного реестра (блокчейн) и криптовалюты не только расширяют возможности рынка, но и создают угрозу для него. Об этом в пятницу, 8 сентября, председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил на пленарной сессии Московского финансового форума.

«Отсутствие общих правил использования этих инструментов ставит те же самые рынки под угрозу. Поэтому сегодня крупнейшие глобальные банки уже договариваются о совместной работе», — отметил премьер.

Он пояснил, что технологическая трансформация может «убить» некоторые профессии, «усилить риски поляризации доходов людей». При этом, по словам Медведева, необходимо модернизировать государственный аппарат и перевести в цифровой вид «все типовые, рутинные операции».