Нетаньяху выступил в защиту своей жены

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на обвинение в отношении его супруги Сары Нетаньяху по "делу о резиденции премьер-министра", сообщает Newsru.co.il.

По его словам, обвинение, выдвигаемое против его жены, "абсурдно, и будет доказано, что оно ничем не обосновано".

"Сара Нетаньяху – храбрая и честная женщина, ее действия всегда соответствовали нормам. Рост расходов в резиденции главы правительства стал результатом неправомерных действий завхоза Мени Нафтали, преступника-госсвидетеля и лжеца", - сказано в заявлении.

По словам Нетаньяху, Нафтали выдвигает беспочвенные обвинения против его супруги, чтобы избежать наказания за нарушения, которые он совершил.

Премьер-министр также считает, что к его семье предвзято относятся. "Ни к одному из предшествующих премьер-министров так не придирались", - сказал он.