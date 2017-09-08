Молдавские военные прибыли на учения в Украину

Военнослужащие армии Молдовы прибыли во Львовскую область Украины на военные учения Rapid Trident-2017, передает РИА Новости сообщение, сделанное в пятницу руководителем пресс-службы учений Антоном Мироновичем.

Военнослужащие ВС Молдавии, которые участвуют в учениях Rapid Trident-2017, благополучно прибыли в Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области", — написал Миронович на своей странице в Facebook в пятницу.

Ранее пресс-служба минобороны Украины сообщила, что активная фаза украинско-американских учений пройдет с 11 по 23 сентября во Львовской области. В учениях примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих из 15 стран.

В среду правительство Молдовы утвердило участие Нацгвардии в учениях Rapid Trident-2017. Президент, как главнокомандующий армией, отменил этот указ, однако военнослужащие страны, по решению правительства, все же отправились в Украину. Позже президент республики Додон назвал поведение своего Кабмина похожим на "узурпацию власти".