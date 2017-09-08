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Массовые отравления в Азербайджане: госорганы бессильны

Автор: Гюльнар Алиева 

В последние дни в Азербайджане произошло несколько случаев массовых отравлений.

Накануне в Товузе 39 человек, принимавшие участие в свадьбе в доме торжеств «Туран», были госпитализированы с признаками отравления, предположительно от салата.

Еще два случая зарегистрированы в Барде и Агдаме: в общей сложности в больницы поступили 13 человек.

7 сентября в Агджабединском районе семь человек отравились колбасой. 

В Республиканском центре гигиены и эпидемиологии haqqin.az заявили, что в летний сезон население должно быть внимательно к потребляемым продуктам. По словам заведующего отделом РЦГЭ Зияддина Кязымова, после того как на субъектах предпринимательства были приостановлены проверки, ответственность несут сами предприниматели.

«В связи с отравлением в Товузе проводится расследование, взяты образцы продуктов питания. Отметим, что вся еда была приготовлена в доме хозяина торжества.

Случаи отравления в основном происходят из-за неправильного хранения продуктов питания, употребления консервов, заготовленных в домашних условиях».

Владелец дома торжеств «Туран» Шукюр Аббасов в интервью телеканалу АРБ заявил, что не несет никакой ответственности за произошедшее: «Вся еда доставляется хозяином торжества. Мы лишь сдаем в аренду помещение».

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