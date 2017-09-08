В Армении разгорается очередной политический скандал. Президент Серж Саргсян наградил золотой медалью Размика Даниеляна - сына мэра города Раздан Арама Даниеляна, пишут армянские СМИ.

Дело в том, что сын мэра города Раздан на автомобиле Nissan Teana насмерть сбил человека и бежал с места преступления. При этом, как сообщали СМИ, не забыл снять с машины номерные знаки. 58-летний мужчина, ставший жертвой наезда скончался на месте.

Для того, чтобы оправдать президента Саргсяна, министр науки и образования Армении Левон Мкртчян заявил, что он не знал о том, что в списке школьников, награжденных золотой медалью было имя Размика Даниеляна, который обвиняется в убийстве.

Армянские СМИ отмечают, что армянский министр добровольно вызвался на роль «козла отпущения», чтобы прикрыть Сержа Саргсяна.

С другой стороны, журналисты уверены, что Серж Саргсян прекрасно знал кого он награждает и такой шаг был недвусмысленным намеком правоохранительным органам, что уголовное дело в отношении сына мэра Раздана нужно прекратить.