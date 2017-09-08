12 сентября «Карабах» проведет первый в своей истории и истории всего азербайджанского футбола матч группового раунда Лиги чемпионов. А пока подопечные Гурбана Гурбанова готовятся к стартовой игре против лондонского «Челси», мировые СМИ продолжают знакомить своих читателей с главной неожиданностью летней части еврокубкового сезона.

Так, материал о «Карабахе» своей многомиллионной аудитории представил известный портал Blasting News.

«Случаются в футболе истории, которые часто выходят за его рамки, - пишет издание. – Можно вспомнить сказочный и скромный «Лестер», который два года назад под руководством главного героя Клаудио Раньери титул в самой конкурентоспособной лиге мира – английской премьер-лиге. Или сборная Сирии, которая проводит домашние матчи в Малайзии, в 7500 км от дома, но прилагает все усилия, чтобы хоть как-то порадовать граждан своей страны, раздираемой конфликтами (сборная Сирии сенсационно вышла в раунд плей-офф и претендует на попадание на чемпионат мира-2018 в России – haqqin.az). В числе этих прекрасных спортивных историй мы не можем не упомянуть невероятный подвиг «Карабаха» - первой азербайджанской команды, попавшей в групповой этап Лиги чемпионов.

К сожалению, жребий, брошенный в Монако, «Карабаху» не улыбнулся. Команда попала в группу «С» вместе с «Ромой», «Челси» и «Атлетико». Если говорить о поездках в Азербайджан, которые будут очень неудобными для этих трех команд, то следует сказать, что «Карабах» не играет в родных стенах более 20 лет. Почему? Потому что стадион «Имарят» в Агдаме – городе-призраке, который представляет «Карабах», - полностью разрушен. Это произошло из-за конфликта, вспыхнувшего в небольшой кавказской стране в начале 90-х годов. В этой многими забытой войне Азербайджану противостоял Нагорный Карабах, поддерживаемый Арменией.

Несмотря на соглашение о прекращении огня, подписанное в Бишкеке в 1994 году, на протяжении многих лет ситуация эпизодами обостряется. Население полностью покинуло Агдам и прилегающие территории. Сейчас они пустуют».

Также сайт отмечает, что был период, когда «Карабах» проводил домашние матчи недалеко от Агдама, в селе Гузанлы.

«Но сейчас команда постоянно играет в Баку. С 1992 года «Карабах» вместе с бакинским «Нефтчи» доминировал в национальном чемпионате. Что касается Европы, то тут первый успех пришел в сезоне 2014/15, когда команда впервые участвовала в групповом раунде Лиги Европы. Теперь же «Карабах» будет играть среди самых великих команд, впервые с 1951 года, когда клуб был основан.

Уровень команды значительно ниже, чем у других участников группы «С». И даже мысли о 3-м месте, дающем право сыграть в 1/16 финала Лиги Европы, можно считать безумством. Но очевидно, что подопечные Гурбана Гурбанова постараются не ударить в грязь лицом.

Главный тренер любит играть в атакующий футбол. Фактически «Карабах» играет по схеме 4-3-3, опираясь при переходе в атаку на двух испанцев – Дани Кинтану и Мичела. Гурбанова можно будет понять, если он изменит тактику, учитывая явное превосходство соперников по группе. Если же он останется верен своей тактике, то это будет довольно смелым решением, если не сказать больше, ведь «Карабах» будет играть на самой большой сцене, на которую когда-либо поднимался, - в Лиге чемпионов», - пишет Blasting News.