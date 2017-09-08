В Узбекистане приготовили самый большой плов в мире

В Ташкенте (Узбекистан) приготовили самый большой плов в мире. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщает новостной портал Centre1. По его данным, вес блюда составил порядка восьми тонн.

Как передает Telegram-канал Uzbek-MDK, масса плова равняется 7360 килограммам. Представители Книги рекордов Гиннесса, присутствовавшие на мероприятии, официально зафиксировали данное достижение.

Telegram-аккаунт Intash сообщает, что на готовку ушло 1,5 тонны баранины, 1,9 тонны килограммов риса, 2,7 тонны моркови и 220 килограммов лука.

При создании блюда также использовались нут, изюм, зира, куркума и черный перец. Плов варили в казане объемом в восемь тысяч литров. К месту проведения мероприятия посуду доставили на большегрузном автомобиле. Стоимость рекордно большого блюда равняется 102,5 миллиона узбекских сум (примерно 723 тысячи рублей).