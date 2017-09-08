Аллахшукюр Пашазаде на переговорах с российским патриархом

В преддверии трехсторонней встречи религиозных лидеров России, Азербайджана и Армении по проблеме Нагорного Карабаха Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с председателем Управления мусульман Кавказа шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде, говорится в сообщении на сайте Русской Православной церкви.

Встреча прошла в Патриаршей и Синодальной резиденциях в Даниловом монастыре в Москве.

Предстоятель Русской православной церкви поблагодарил Главу мусульман Кавказа за визит и отметил большой вклад шейх уль-ислама в развитие диалога между религиями и народами.

Стороны заявили о готовности продолжать сотрудничество на поприще миротворческого служения и выразили надежду, что предстоящая трехсторонняя встреча будет способствовать урегулированию конфликта на Южном Кавказе.

Сегодня в Москве состоится трехсторонняя встреча религиозных лидеров.