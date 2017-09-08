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Гаджибала Абуталыбов расправился с 26 бакинскими комиссарами фото

 

По улице Хагани на территории Сабаильского района, вблизи  парка «Сахиль» (бывший Сад 26 бакинских комиссаров) закрыли кафе «26» - «Twenty six».

Как сообщает АПА, сюда прибыло большое количество полицейских и даже лично глава ИВ Баку Гаджибала Абуталыбов. По словам  мэра, открытие в центре Баку кафе с названием «26» неприемлемо.

«Пособники убийц, совершивших геноцид азербайджанцев, к сожалению, живы и по сей день. Вследствие этого на фасаде части здания Союза писателей недавно появилась цифра «26» и надпись на английском языке «Twenty six». Пусть плохо знакомые с историей своей страны знают, что пока жив азербайджанский народ, он будет помнить мерзкие деяния дашнаков»,- сказал Гаджибала Абуталыбов. 

Также мэр сообщил, что объект будет закрыт, а его имущество - конфисковано: «Владельцы объекта ответят по закону», - сказал он.

Комментируя распространенную в соцсетях информацию о наличии на территории Сабунчинского района Баку улицы имени 26 бакинских комиссаров, Г.Абуталыбов сообщил, что она уже давно переименована.

Отметим, после соответствующего заявления Г.Абуталыбова кафе было закрыто, вывеска «26» – «Twenty six» снята, а имущество кафе вывезено из помещения. Арендодатель помещения задержан правоохранительными органами и доставлен в отделение полиции.

Сразу после захвата власти в Петрограде большевиками в октябре 1917 года в Баку создан был Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов (Баксовет). Бакинский совет, опираясь на помощь армянских националистов из партии «Дашнакцутюн», пришёл к власти в Баку в апреле 1918 года. Под руководством Степана Шаумяна комиссары учинили резню азербайджанцев в Баку. В преддверии освобождения Баку комиссары отбыли морем в Красноводск (Туркмения), где были расстреляны по приказу правительства Туркестана.

 

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