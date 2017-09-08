«Надеюсь, эта встреча пойдет во благо всех народов Кавказа. Конечно же, нагорно-карабахский конфликт слишком затянулся. Мы встречались и до этого, но, к сожалению, эти встречи не принесли результата. Мирные люди гибнут не только в Нагорном Карабахе, но и на азербайджано-армянской границе. Подобный подход к этой проблеме вряд ли будет способствовать ее разрешению», - сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде на состоявшейся в Москве трехсторонней встрече с участием патриарха Московского и Всея Руси Кириллом и католикоса всех армян Гарегином II, сообщает издание «Москва-Баку».

«Мы служители религии, а не военные. Мы должны найти путь для решения этой проблемы, с тем чтобы не страдали наши народы. Религиозные лидеры могут внести вклад в разрешение конфликта. Война шла на территории Азербайджана, оккупированы азербайджанские земли. Предлагаю под руководством патриарха Кирилла призвать руководителей наших государств расширить усилия по мирному урегулированию конфликта», - сказал глава УМК.

«Миллионы людей не могут поехать на свои родные земли, посетить могилы близких. Эти места находятся под оккупацией. Есть факты, доказывающие осквернение могил. Это не красит верующих. Надо начать процесс постепенного возвращения прилегающих к Нагорному Карабаху районов», - отметил председатель УМК.

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В Москве началась встреча духовных лидеров Азербайджана и Армении – председателя Управления мусульман Кавказа Шейха уль-ислам Аллахшукюра Пашазаде и Патриарха Армянской апостольской церкви Гарегина II при посредничестве Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, сообщает издание «Москва – Баку».

Встреча проходит в резиденции патриарха Кирилла на территории Свято-Данилова монастыря.

Перед встречей лидеры выступили с приветственным словом.

Патриарх Кирилл поблагодарил азербайджанского и армянского духовных лидеров за согласие принять участие во встрече. Он отметил, что нагорно-карабахская проблема продолжает оставаться неразрешенной. Вместе с тем, указал патриарх, именно религиозные деятели способны решить вопросы, которые не умеют уладить политики.

Духовные лидеры трех стран встретились, чтобы обсудить проблему нагорно-карабахского конфликта.