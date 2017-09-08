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Глава МИД Китая хочет посетить Баку

Автор: Отдел информации 

Министр иностранных дел Китая Ван И  встретился с азербайджанским послом в Пекине Акрамом Зейналлы, сообщили haqqin.az в МИД Азербайджана.

«Азербайджан придает особое значение отношениям с Китаем и заинтересован в их еще большем развитии», - приводит пресс-служба МИД Азербайджана слова А.Зейналлы.

Азербайджанский посол также отметил, что Баку поддерживает китайскую инициативу «Один пояс и один путь» и готов к тесному сотрудничеству с Пекином в этом направлении.

Ван И, в свою очередь, напомнил, что глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров пригласил его посетить Баку. В связи с этим китайский министр заявил о заинтересованности в таком визите.

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