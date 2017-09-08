Трамп позвонил эмиру Катара

Президент США Дональд Трамп провел телефонную беседу с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом аль-Тани. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В ходе разговора американский президент подчеркнул важность соблюдения договоренностей, достигнутых арабскими странами на саммите в Эр-Рияде в конце мая этого года. В частности, Трамп призвал сохранять единство в борьбе с терроризмом и экстремистской идеологией.

«Президент Трамп и эмир аль-Тани также обсудили сохраняющуюся угрозу для региональной стабильности со стороны Ирана», — говорится в сообщении.