Известный адвокат Эльчин Гамбаров написал книгу о тюремной жизни правозащитника Лейлы Юнус. Книга называется «Блеск и нищета Лейлы Юнус».

Правозащитник и глава НПО Л.Юнус вместе со своим супругом Арифом Юнусом обвинялась в хищении грантов и уклонении от налогов, и была приговорена к 8.6 годам заключения, однако впоследствии Апелляционный суд смягчил наказание и осудил Юнус условно. После освобождения, правозащитник вместе со своим супругом Арифом Юнусом покинули Азербайджан.

Однако, спустя некоторое время чета Юнус вновь взялась за старое – острую критику политики правительства и президента. Л.Юнус пытается предстать на Западе в образе так называемого отважного и героического диссидента, отождествляя себя с великими борцами с советским тоталитаризмом. Больше всего, Л.Юнус сравнивает себя с легендарным правозащитником Марченко, погибшим в застенках Мордовии, но не склонившим голову перед большевистской властью.

А кто же такая Лейла Юнус? И как ей удалось выйти из тюрьмы? На какой сговор с властями пошла Юнус? Что она рассказывала своему адвокату и правительственным чиновникам о западных правительствах? Обо всем этом и повествует книга Э.Гамбарова, в которой перед нами предстает чудовищный образ правозащитника. Лейла Юнус так и заявляет: «Власть хочет превратить меня в тюремную сволочь. Я готова стать сволочью. Но сволочью на свободе». Власть предоставила Л.Юнус шанс стать сволочью на свободе.

Haqqin.az начинает публикацию самых интересных эпизодов из бесед и корреспонденции Л.Юнус, ее отзывов «о товарищах по борьбе с властью». Однако, учитывая традиционно оскорбительный тон Л.Юнус в адрес правящей семьи в Азербайджане, мы начинаем публикацию отрывок из книги с письма правозащитника к первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Знакомьтесь с настоящей Лейлой Юнус.

Президенту Фонда имени Г.Алиева

Мехрибан ханум Алиевой

от подследственной Юнус Лейлы Ислам кызы

Уважаемая Мехрибан ханум!

Я к Вам обращаюсь как депутату Милли Меджлиса, заботливой матери и интеллигентной женщине. Тяжелые испытания переживает наша семья. Я и мой супруг А.Юнус арестованы, дочь осталась одна. Не знаю, сколько отмерено мне судьбой, но конец жизненного пути хотелось бы встретить в семейном кругу.

За все время правозащитной деятельности я критиковала власть, но никогда не считала себя ее врагом. В различные годы у меня складывались различные отношения с властью, но я всегда придерживалась принципов взаимоуважения, гласности и плюрализма мнений.

К Вам я всегда испытывала чувства глубокого уважения. Когда по Вашей инициативе был принят акт амнистии, я, как и другие правозащитники, были благодарны Вам!

Я знаю, что большинство граждан Азербайджана обращается к Вам, как Президенту Фонда имени Гейдара Алиева, за помощью и справедливостью. И это неспроста. Значит, есть реальная помощь людям.

Более 30-ти лет я тоже стремилась помочь людям. Исходя из эмоциональности моего характера, я не всегда придерживалась дипломатического такта. Но жизнь внесла свои коррективы. Я завершила свою правозащитную деятельность, сделала все, что могла и за это расплатилась судьбой своей дочери, которая в одночасье фактически стала сиротой. И это меня мучает. Не подорванное здоровье (гепатит С, разложение печени, ухудшение зрения и т.д.) и не ожидание сурового приговора терзают меня, как разлука с дочерью.

Уважаемая Мехрибан ханум!

Прошу Вашего содействия моему освобождению и воссоединению нашей семьи. Надеюсь, что моя просьба не останется без ответа и найдет в Вашем сердце сострадание.

С уважением Л.И.Юнус 27.05.2015 г.».

Комментарий адвоката Эльчина Гамбарова:

«Вот она – «бескомпромиссность» в борьбе с властью и «несгибаемость» по-юнусовски. Оказывается, сидя в теплом уголке, в комфортных условиях Амстердама, Праги или Антальи можно призывать других к борьбе, строя из себя диссидентку советской закалки. Но стоит самой оказаться в тюрьме, и куда делась гордость, достоинство? Можно унижаться, пойти на предательство, симулировать тяжелый недуг, плакать и причитать.

Недавно прочел выступление Л.Юнус в немецком городе Эсслингене, где она говорит, что «пробравшиеся во власть провинциалы позорят Азербайджан». Когда наступает нужда, для нее во власти интеллигентные, отзывчивые люди, а как только настает время грантоедства, то во власти - провинциалы. Л.Юнус «мобилизовала» всех своих близких, знакомых, даже посторонних людей для прошения об освобождении к Президенту Ильхаму Алиеву и Первой Леди Мехрибан Алиевой.

* * *

Из писем Л.Юнус к дочери:

«Ди (Динара – РЕД.), срочно свяжись с Бакинским офисом Красного Креста, у меня на прошлой недели был их Максим, я просила, чтобы их шефиня передала твое письмо М.(Мехрибан Алиевой – РЕД.). Ди, это нужно сделать срочно до 28 мая. В этом письме напиши, что ты пишешь как дочь о матери женщине, которая тоже мать и тоже имеет дочерей. Подробно опиши мои болезни. И четко проси гуманитарного освобождения с тут же госпитализацией в Голландскую больницу.

И пусть М. как женщина, как мать, которую знают в мире, как посла доброй воли ЮНЕСКО, поможет тебе не потерять родителей. Пиши, что ты веришь, что она добра и понимает горе дочери, лишенной родителей. Письмо должно быть эмоциональным с фактами о болезни и полное большого уважения к М. и веры в ее доброту. В МИД-е Голландии скажи, что мамин левый глаз уже совсем не видит. Попроси их тоже обратиться к М. и И.А. (Ильхаму Алиеву – РЕД.). И МИД Голландии, и король Голландии и Олимпийский Комитет Голландии. Напиши им всем, обратись к ним, они могут попросить как следующая страна Европейских Игр освободить 60-летнюю больную правозащитницу и отпустить в Голландию, к дочери, как жест доброй воли и гуманизма. Я совсем не понимаю, почему европейцы нам не помогают? Ты единственный человек, который с ними видишься, говоришь. Подскажи им сделать письменное обращение по нашему с папой вопросу лично М. и И.А.»;

«Ты ничего не пишешь о своем письме Патрику Хику (Председатель Европейского Олимпийского Комитета – РЕД.). Он постоянно на связи с М.Алиевой. Ты ему не писала? Напиши срочно и пошли почтой, и попроси опубликовать в UK СМИ. Он же англичанин. Ди, пожалуйста, сейчас важны письма к М.А. и Патрику»;

«Постарайся поговорить откровенно и доверительно в МИДе (Голландии - РЕД). Не стесняйся и плакать. Может встретишь и министра? Предложи, чтобы они обратились вместе с Голландским Олимпийским Комитетом к Мехрибан о нашем гуманитарном освобождении как акт гуманизма перед Играми! Попроси именно обращения к М.А. (Мехрибан Алиевой – РЕД.) об освобождении накануне Игр»;

«Я виделась с Кр.Крестом и попросила их помочь передать твое письмо Мехрибан. Я много думала и пришла к выводу, что накануне Евр.Игр – это шанс. Ты в своем письме ей должна ее просить как мать, как женщину проявить гуманизм и понимание, что она может спасти жизнь твоей матери и этим заслужить благодарность и людей и Бога. Кр.Кр. (Красный Крест) Максим подтвердил, что он переговорит с их шефом Денис Дуран, о том, что она со своей стороны будет искать выход на 1 леди и просить проявить гуманизм и ее будут перед Ев.Играми все за этот гуманизм благодарить. Переговори с Максимом из К.Креста, напиши срочно письмо и перешли ему. Главное – чтобы наши письма были убедительными»;

«Напиши сейчас общее письмо Саре (Марланд – РЕД.) и Jane (Джейн Берри, правозащитница – РЕД.). Попроси их, в первую очередь Сару, чтобы она как руководитель AWID – всемирной женской организации срочно (осталось 59 дней до Евроигр) написала Обращение к жене И.А. – М.А., которая является Президентом Азербайджанского Комитета Европейских Игр, и попросила ее, как женщину на гуманистических основаниях нас освободить. Напиши ей проект – черновик письма с теми аргументами, что у тебя есть в письме Олланду. Относительно того, что спорт не нужно мешать с политикой. Мехр. А по ТV говорит, что в Баку будет праздник Дружбы, счастья людей. Вот на этом и строй свое письмо. Нужно, чтобы она быстро пришло к М.А. от Сары и ее организации. Я еще раз подумала, письмо к М.А. от женских организаций сейчас очень важно!»

«А от Сары никаких новостей? Важно письмо Мехрибан!»;

«Ди, я еще раз прошу тебя, не затягивай с письмом Сары Мехрибан А. Времени не осталось совсем. А это все же шанс. Мехр.А. может Ев.Игр сделать жест доброй воли. И очень важно, чтобы AWID – мощная женская организация была активна в требовании нашей с папой свободы. Подготовь черновик письма от Сары к Мехр. А., предложи ей быстро послать и электронной почтой и DHL. Времени мало, а это шанс. Ди, пойми, после Игр вообще будет полная тишина. И мы будем страдать здесь в жару. Требуй в Брюсселе от ЕС, чтобы они написали о нашем освобождении резко!»;

«У нас мало надежды на жизнь и свободу: только гуманитарное освобождение, которое может осуществить Мехрибан, если Сара приложит силы, или опять же Мехрибан, если Патрик Хик ее очень попросит»;

«Думаю, тебе все же нужно писать Мехрибан Алиевой. Продумай письмо и перешли Эльчину. И подумаем, как переслать ее дочерям. Найди варианты писать их дочерям»;

«Я все думаю, что на М. и И.А. могут подействовать не угрозы, а именно просьбы, просьбы проявить гуманность и спасти нам с папой жизнь. А Европарламент, Мартин Шульц не может обратиться к И.А. или к М. с просьбой о гуманитарном освобождении?»

«Вот что я тебе советую: раз Голландия будет в 2019 г. проводить Европейские Игры, то именно МИД Голландии может предложить И.А. сделать жест доброй воли и отпустить 60-летнюю Лейлу лечиться в Голландию, где живет ее дочь. Это хороший аргумент и на нем нужно настаивать. То же самое говори в Норвегии. Пусть просят И.А. проявить гуманизм»;

«Обязательно скажи и сенатору, и в МИД-е Голландии, пусть напишут специальное обращение к И.А. и к М. о том, что в Голландии в 2019 г. будут Евроигры и как жест доброй воли, как гуманитарный акт, пусть попросят освободить двух самых больных и старых ученых историков, правозащитников. Проси, чтобы написали и ответили тебе, что они сами думают делать? Ведь можно использовать то, что следующие игры будут в Голландии?! Попроси их Ди!»;

«Может тебе самой публично обратиться и к Мехрибан и ее дочерям, как женщинам, которые должны понимать дочь, чьи родители умирают, мучаются в заключении. Может тебе действительно обратиться к ним?! Нужно искать варианты на гуманитарное освобождение, нужно просить, как дочь просит за мать у другой матери и дочери»;

«Ты правильно говоришь, чтобы именно с И.А. или его женой кто-то поговорил и объяснил им, что их очень похвалят за благородство и гуманность, проявленную для спасения моего здоровья, жизни. Если есть возможность пусть Сара лично ей пишет или связаться с ЮНЕСКО, Мехрибан их активный посол»;

«Ди тебе нужно обязательно встретиться с этим секретарем Франции Андре Р., который был был 12 сентября (2015 г.) у меня вместе с послом Паскалем. Он спросил меня готова ли я написать письменно отказ от будущей активной работы? Я ответила, что да, конечно! Я готова написать, что я и папа хотим улететь к дочке в Нидерланды и я уйду на пенсию, а папа будет писать об истории средних веков. Он выразил готовность помочь… Тебе обязательно нужно очень просить его, чтобы он обратился к И.А. с просьбой о гуманитарном освобождении. Он как друг И.А. как председатель франко-азерб. Комитета Дружбы может лично сказать ему, что в И.А. интересах нас освободить, его все поблагодарят за это, Это будет хорошо и для И.А. и для его французских друзей. Объясни ему, очень попроси»;

«Ди, пойди обязательно в МИД Голландии и попроси, чтобы они тоже написали в МИД Франции, что они нас с папой примут, пусть Олланд попросит об этом 24 апреля И.А.. Сейчас визит Олланда – самое важное, вдруг отдадут голландцам. Напиши Олланду, что речь идет о спасении жизни моей мамы и папы. Проси Олланда очень. Олланд сейчас шанс»;

«А могла ты переговорить с помощниками Олланда, с Елисейским Дворцом? Постарайся объяснить им, что если И.А. отпустит нас с папой по гуманитарным причинам его сразу же на Западе похвалят (они же его друзья, пусть подскажут). И при этом И.А. ничего не потеряет, мы ведь уедем к тебе и прекратим правозащитную деятельность»;

«Ди, как нам найти кого-то в США или в Европе, кто мог бы убедить И.А. нас отпустить? Я надеялась на Олланда, но напрасно»;

«В Баку в ближайшие дни прилетает Том Малиновский, помощник госсекретаря по правам человека. Напиши Мириам Ланской (директор по России и Евразии Национального фонда за демократию (NED) – РЕД.), Венди (Венди Сильверман, сотрудник Госдепартамента США – РЕД.) о моем состоянии здоровья, попроси, чтоб Малиновский поднял вопрос о нашем гуманитарном освобождении накануне игр, как акт доброй воли».

(Продолжение следует)