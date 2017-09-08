Евросоюз просит освободить Мехмана Алиева

Европейский союз выражает глубокую озабоченность по поводу задержания азербайджанского журналиста, директора информационного агентства Turan Мехмана Алиева. Об этом заявил представитель ЕС на постоянном заседании ОБСЕ, сообщает агентство Turan.

"Мы настоятельно призываем правительство Азербайджана обеспечить право Мехмана Алиева на справедливое судебное разбирательство. Уважение этих обязательств является существенной основой для демократического общества. Мы призываем Азербайджан тесно сотрудничать с международными структурами, включая и тех, которые призвали к немедленному освобождению Мехмана Алиева, и гарантировать, что основные свободы Мехмана Алиева не будут нарушены в дальнейшем", - говорится в заявлении представителя ЕС.

Напомним, что директора Turan М.Алиева обвиняют в незаконном предпринимательстве, злоупотреблении служебными полномочиями и уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 60 тысяч манатов.