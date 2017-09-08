Ураган "Ирма" парализовал аэропорт Майами

Около 600 авиарейсов отменены в аэропорту Майами в американском штате Флорида в пятницу на фоне приближающегося урагана "Ирма", что составляет около половины запланированных рейсов, сообщается на специализированном сайте FlightAware, передает РИА Новости.

По данным сайта, отменены 247 рейсов из Майами (40%) и 317 рейсов, прибывающих в аэропорт города (57%). Также отмечается, что еще 27 рейсов были задержаны.

Ураган "Ирма" движется вдоль островов Карибского бассейна и может достичь побережья Флориды на выходных. На территории Флориды и прилегающих штатов объявлен режим чрезвычайного положения, в ряде районов объявлена также эвакуация.

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

Ранее Национальный центр США по предупреждению ураганов сообщил, что ураган "Ирма" ослаб до четвертой категории, но продолжает представлять опасность.