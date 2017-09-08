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Ильхам Алиев поздравил Ким Чен Ына

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Трудовой партии Кореи, председателю Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), Верховному главнокомандующему Народной армии Кореи Ким Чен Ыну, сообщает официальный сайт главы государства.

Президент Ильхам Алиев от своего имени и от имени азербайджанского народа поздравил Ким Чен Ына и народ Северной Кореи по случаю национального праздника этой страны -  Дня создания КНДР.

«В связи с этой знаменательной даты поздравляю Вас, желаю дружественному народу КНДР мира и прогресса», - говорится в послании главы государства.

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