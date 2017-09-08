Ильхам Алиев поздравил Ким Чен Ына

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Трудовой партии Кореи, председателю Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), Верховному главнокомандующему Народной армии Кореи Ким Чен Ыну, сообщает официальный сайт главы государства.

Президент Ильхам Алиев от своего имени и от имени азербайджанского народа поздравил Ким Чен Ына и народ Северной Кореи по случаю национального праздника этой страны - Дня создания КНДР.

«В связи с этой знаменательной даты поздравляю Вас, желаю дружественному народу КНДР мира и прогресса», - говорится в послании главы государства.