Немецкие депутаты на турецкой авиабазе

Делегация Бундестага ФРГ прибыла на авиабазу "Конья" в Турции, где дислоцированы военнослужащие бундесвера, чтобы ознакомиться с условиями, в которых проходит их служба. Семь парламентариев, представляющих все фракции, были доставлены самолетом на военный аэродром в Турции около полудня в пятницу, 8 сентября.

Ранее, в июле, власти Турции воспрепятствовали визиту депутатов Бундестага на авиабазу. После посреднического вмешательства генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга Турция и ФРГ смогли достичькомпромисса: Анкара согласилась на визит германской парламентской делегации в составе общей делегации Североатлантического альянса под руководством заместителя генсека НАТО Роуз Готтемёллер.

По словам представителя МИД ФРГ, такое решение может быть лишь временным - необходимо отыскать иные возможности, "политически более гибкие, чем то, что мы пережили в последние месяцы". "Федеральное правительство, несомненно, займется этим после выборов, совместно с немецким бундестагом и турецким правительством", - подчеркнул дипломат.