Турция на 3 месте в Европе по производству солнечной энергии

Турция нарастила объемы производства солнечной энергии до 1505 мегаватт.

«Таким образом Турция в этой сфере превратилась в третий по величине рынок Европы после Германии и Великобритании», — говорится в сообщении представительства Международного общества по солнечной энергии (GUNDER), передает «Анадолу».

Как сообщается, за первую половину 2017 года потенциал производства солнечной энергии Турции составил 566 Мегаватт.

«За последние два года в сфере производства в Турции электроэнергии из энергии солнца наблюдается тенденция к росту. Эта тенденция сохранится и во второй половине года», — резюмировал глава GUNDER Кутай Калели.