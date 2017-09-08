Тело погибшего в Бейруте спортсмена доставят в Нахчыван

Тело гражданина Азербайджана Хазара Алиева, погибшего в результате ДТП в Ливане, было отправлено в Азербайджан сегодня рейсом Бейрут - Стамбул - Нахчыван Турецких авиалиний, сообщает пресс-служба МИД.
Сообщается, что в результате шагов, предпринятых посольством Азербайджана в Ливане в соответствии с Венской Конвенцией о Консульских отношениях,а также переговоров с госструктурами, адвокатами и администрацией больницы, оказавшей ему первую помощь, была обеспечена отправка тела Хазара Алиева на родину. Тело сопровождает мать покойного - Малахат Гасанова.