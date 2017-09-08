Испанка ограбила девушку, летевшую в Азербайджан

Накануне в Петербурге в аэропорту Пулково сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу личных вещей у пассажирки рейса в Азербайджан. Об этом сообщает пресс-служба Управления транспорта МВД по СЗФО, передает haqqin.az со ссылкой на портал «Общественный контроль».

Установлено, что 20-летняя девушка ненадолго оставила свою сумку на багажной ленте в зоне предварительного досмотра. Когда же она вернулась, сумки уже не было. Ущерб девушка оценила в 16 тысяч рублей.

Стражи правопорядка выяснили, что сумку забрала 54-летняя испанка, которая ненадолго прилетала в Петербург на день рождения дочери и уже собиралась отправиться на родину. Мотива своего поступка она толком объяснить не смогла.

По факту было возбуждено уголовное дело. Испанку поместили под арест, и грозит ей до 5 лет тюрьмы.