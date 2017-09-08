Иран потребовал от ООН срочно спасти мусульман-рохинджа

Иран призвал ООН и международное сообщество принять срочные меры для решения кризиса с мусульманами-рохинджа в Мьянме. Об этом в послании Генсеку ООН написал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает PressTV.

«Ожидается, что ООН будет действовать быстро и предпримет все необходимые меры для решения ухудшающейся ситуации в Мьянме», - отметил Зариф.

По его словам, поддержка ООН в деле деэскалации насилия, обеспечение отправки гуманитарной помощи и поиск устойчивого решения кризиса имеют важное значение, и ООН должна действовать незамедлительно.

«Если систематическое и обширное нарушение основных прав человека мусульман-рохинджа останется без внимания, это поощрит с экстремизм и спровоцирует насилие даже за пределами Мьянмы, может дестабилизирующим фактором для всего региона», - отметил иранский министр.