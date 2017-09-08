Германия отказалась выплачивать дополнительные репарации Польше

Германия не намерена выплачивать Польше дополнительные репарации за ущерб, нанесенный ей в годы Второй мировой войны. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

«С точки зрения федерального правительства нет оснований и правовой целесообразности в том, чтобы ставить под вопрос отказ от репараций в 1953 году», — отметил Зайберт.

Он подчеркнул, что Германия уже понесла ответственность за «немыслимые преступления», совершенные нацистами в годы войны. В частности, репарации Польша получала до 1953 года, когда Варшава сама решила отказаться от дальнейших соответствующих выплат со стороны ФРГ.

В конце августа министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что Берлин обязан компенсировать Варшаве ущерб, нанесенный Польше во время войны, и преступления против польского народа. Позже премьер-министр Польши Беата Шидло подтвердила, что ее страна имеет право на репарации со стороны Германии.