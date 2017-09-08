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Аллахшукюр Пашазаде пригласил патриарха Кирилла посетить армянскую церковь в Баку

 

Во время трехсторонней встречи в Москве духовных лидеров России, Азербайджана и Армении председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Гаджи Аллахшукюр Пашазаде пригласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетить армянскую церковь в Баку.

Как передает АПА, А.Пашазаде сказал, что в августе 2019 года в Баку состоится собрание Межрелигиозного Совета стран СНГ. «Уважаемый патриарх, будучи в Баку, сможет посетить армянскую церковь, ознакомиться с обстановкой там», - сказал А.Пашазаде.

Отметим, что ранее Гарегин II, выражая свое отношение к уничтожению и осквернению религиозных и культурных памятников на оккупированных территориях Азербайджана, указал на неудовлетворительное, по его мнению, состояние армянской церкви в Баку.

Именно в ответ на это шейх-уль-ислам пригласил патриарха в качестве третьей стороны совместно посетить армянскую церковь в Баку и воочию ознакомиться с ее нынешним состоянием. 

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