Подписаться на уведомления
 

Украинская полиция готовится к возвращению Саакашвили

 

Полиция Львовской области усилит работу вблизи таможенного перехода на границе с Польшей накануне приезда бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Ранее пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила, что пограничники призывают митингующих в день приезда в страну М.Саакашвили соблюдать порядок в пунктах пропуска на границе с Польшей.

"Полиция Львовской области совместно с общественными активистами готовы обеспечить общественный порядок во время массовых мероприятий вблизи таможенного перехода… В первую очередь, созданы дополнительные усиленные наряды полиции, которые будут нести службу непосредственно на местах проведения массовых мероприятий", — говорится в сообщении полиции на Facebook.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он выразил намерение вернуться на Украину с территории Польши 10 сентября. Партия Саакашвили "Движение новых сил" в четверг сообщила, что его готовы встречать на границе 27 депутатов Верховной рады, в том числе лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

193 просмотров


Старости
Глава пресс-службы Кабмина оскорбил Лютфи Заде и взорвал соцсети
Глава пресс-службы Кабмина оскорбил Лютфи Заде и взорвал соцсети
Наша погода
Сегодня 28° / 18°
9 Сен 28° / 19°
10 Сен 29° / 21°
11 Сен 29° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0526 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Украинская полиция готовится к возвращению Саакашвили
Аллахшукюр Пашазаде пригласил патриарха Кирилла посетить армянскую церковь в Баку
Германия отказалась выплачивать дополнительные репарации Польше
Армия Асада атакует позиции ИГИЛ
Иран потребовал от ООН срочно спасти мусульман-рохинджа
Меркель хочет улучшить отношения с Россией
Испанка ограбила девушку, летевшую в Азербайджан
В центре Киева подорвали воевавшего на Донбассе чеченца обновлено
Тело погибшего в Бейруте спортсмена доставят в Нахчыван
Турция на 3 месте в Европе по производству солнечной энергии
Немецкие депутаты на турецкой авиабазе
Ильхам Алиев поздравил Ким Чен Ына
Немецкие археологи нашли древнеегипетские захоронения
Ураган "Ирма" парализовал аэропорт Майами
Евросоюз просит освободить Мехмана Алиева
Трамп позвонил эмиру Катара
Лейла Юнус: «Я всегда испытывала глубокое уважение к Мехрибан Алиевой» сенсационные письма к власти
Стрельба в американской школе
Мощное землетрясение у берегов Мексики Обновлено; десятки погибших
Глава МИД Китая хочет посетить Баку
Переговоры Аллахшукюра Пашазаде и католикоса Гарегина в Москве обновлено
Центробанк о курсе маната
Гаджибала Абуталыбов расправился с 26 бакинскими комиссарами фото
Аллахшукюр Пашазаде на переговорах с российским патриархом
В Узбекистане приготовили самый большой плов в мире
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться