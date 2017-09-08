Китай и Пакистан проводят совместные учения ВВС

В Китае стартовали совместные учения военно-воздушных сил Китая и Пакистана под кодовым названием Шахин-6, которые продлятся до 27 сентября, передает Синьхуа.

С китайской стороны в учениях задействованы истребители «J-11», истребители-бомбардировщики «JH-7», самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления «Кунцзин-2000», а коме того, сухопутные войска, включая ракетные дивизионы «земля-воздух» и радарные, сообщил представитель ВВС НОАК Шэнь Цзинькэ, добавив, что авиация ВМС НОАК также участвует в учениях.

Пакистан направил на учения истребители «JF-17 Гром» и самолет раннего предупреждения, сообщил он. «Для формирования стратегических военно-воздушных сил мирового класса нам нужно заимствовать полезный опыт у зарубежных войск и усилить нашу способность к выполнению разнообразных задач», - указал Шэнь Цзинькэ. Он заявил о готовности ВВС НОАК к интенсификации международных обменов и повышению боевой эффективности.