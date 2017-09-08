Moody’s: Экономика Азербайджана слишком зависит от цен на нефть

Кредитный рейтинг Азербайджана Ba2 и объективный анализ подтверждают чувствительность экономики, государственных финансов и банковской системы страны к волатильности цен на нефть, говорится в ежегодном докладе Moody’s Investors Service, опубликованном в пятницу.

“Снижение цен на нефть привело к продолжительной рецессии в Азербайджане и оказывает давление на государственное и внешнее финансирование, - сказала Кристин Линдоу, вице-президент Moody’s и соавтор доклада. - Хотя финансы правительства поддерживает крупный суверенный фонд, объем которого эквивалентен почти 90 процентам ВВП, прогноз для нефтегазовых доходов достаточно сдержан, и правительство имеет ограниченные возможности использования ресурсов фонда для контрциклической бюджетной политики, которая могла бы смягчить влияние низких цен на нефть”.