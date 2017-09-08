Сноуден надеется вернуться в США

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, проживающий в настоящее время в России из-за преследований на родине, заявил, что надеется когда-нибудь вернуться в Штаты.

«Разумеется, однако насколько это вероятно, я не знаю. Впрочем, обвинения в мой адрес звучат с каждым годом все реже. Это означает, что даже у меня есть надежда, — заявил в интервью Spiegel Сноуден, который в 2013 году предал огласке масштабы и методы слежки американских спецслужб и был вынужден бежать из США.

1 августа 2014 года Сноуден получил вид на жительство в России.

В интервью он также рассказал о своей жизни в России: «Я много путешествую, недавно был в Санкт-Петербурге, меня периодически навещают родственники», — добавив, что для него «самое ужасное, когда его узнают в магазинах».