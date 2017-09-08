В Украине стартовали военные учения Rapid Trident - 2017

В Украине началась первая фаза международных военных учений Rapid Trident - 2017. Об этом сообщает минобороны Украины.

«Заокеанские партнеры с одной из авиационных баз США прибыли на украинскую землю с целью научить украинских коллег-авиаторов методам взаимодействия с другими родами войск в различных условиях», — говорится в сообщении.

Также говорится, что на базе аэродрома бригады тактической авиации имени Петра Франко американские специалисты проведут ряд теоретических и практических занятий по медицинской подготовке.