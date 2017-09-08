В США забили тревогу из-за надвигающегося урагана

Американцы должны со всей серьезностью отнестись к надвигающемуся урагану "Ирма" и позаботиться о безопасности, заявил в пятницу советник президента США по внутренней безопасности Том Боссерт, передает РИА Новости.

"Этот ураган уже забрал жизни людей и, к сожалению, заберет их еще. Пожалуйста, отнеситесь серьезно ко всем рекомендациям местных властей", — сказал он в ходе брифинга для журналистов в Белом доме.

Как сказал Боссерт, "на данный момент это - сильный ураган, и люди должны подумать о своей безопасности".

Советник президента также сообщил, что власти США предприняли меры к обеспечению безопасности на Американских Виргинских островах, на которые ураган уже обрушился. По словам,Боссерта, Пентагон и Госдепартамент задействованы в организации эвакуации людей. Также американские власти осуществляют шаги по оказанию помощи американским гражданам, находящимся в подвергшихся удару стихии французских заморских владениях.