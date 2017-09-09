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В Азербайджане запретили число 26! наша реплика

Автор: Назим Гусейнзаде, отдел информации 

История со скандальным закрытием в Баку кафе «Twenty six» («26») стала причиной бурных обсуждений в стране. Это и неудивительно: не каждый же день в открытии, а уж тем более в закрытии какого-либо заведения участвует лично сам глава ИВ Баку Гаджибала Абуталыбов, да еще и в сопровождении высокопоставленных полицейских чинов-генералов, в частности замначальника управления полиции столицы.

Мэр заявил, что кафе будет закрыто, его вывеска снята, имущество заведения вывезено и даже пойдут на аресты.

Понятно, что кафе с названием «26», расположенное не где-нибудь, а около бывшего садика 26 бакинских комиссаров, вызывает прямую ассоциацию с большевистской диктатурой, захватившей власть в Баку сразу же после Октябрьского переворота, а затем вызвавшей трагические мартовские погромы в азербайджанских кварталах. Но почему бы просто не уведомить владельца об этом, попросить его переименовать заведение или, в крайнем случае, переехать в другое место? Зачем нужно было врываться в кафе? И на каком основании из заведения была вынесена мебель, а администратор (владелец, арендодатель – не суть важно) задержан?

По сообщению Qafqazinfo, владельцем кафе является некто Алияр Гасымов, сын декана факультета права Бакинского государственного университета Арастуна Гасымова. Впрочем, в соцсетях усомнились в правдивости этой информации, считая, что заведение принадлежит кому-то другому. И это - намеренный вброс.

Есть и еще один важный фактор, на который следует обратить внимание. Кафе «26» функционировало на улице Хагани не первый день, и не заметить его существования в центре города было невозможно. Но почему-то меры приняты только сейчас. А может, это война между конкурентами? Или, возможно, таким способом кто-то сводит счеты с арендодателем?

Кафе, между прочим, находится в здании Союза писателей и сдано в аренду этой организацией. Глава отдела по связям с общественностью Союза писателей Хаял Рза заявил, что удивлен обвинениями со стороны Гаджибалы Абдуллаева. «Получается, что в стране должно быть запрещено число 26? Или кто-то должен спрашивать разрешение у Гаджибалы Абдуллаева, если хочет назвать так свое заведение?», - спрашивает Х.Рза.

Кстати, бренд Twenty six – достаточно известный в мире. Заведения этой сети есть в США, Германии, Швейцарии, Великобритании, Сингапуре, Гонконге и других странах. Правда, информация о том, что бакинское кафе было частью этой сети пока не нашла своего подтверждения.

Такая показательная порка из-за названия выглядит странной еще и потому, что в Баку до сих пор существует улица 26 бакинских комиссаров. Вы только представьте: целая улица, которую власти города почему-то до сих пор не переименовали. Она находится в Сабунчинском районе. И, несмотря на недовольство жителей, предлагающих переименовать улицу в честь одного из героев Карабахской войны, ее так до сих пор и не переназвали. Так почему же Гаджибала Абуталыбов не нагрянет в Сабунчи и так же показательно не сменит там уличные указатели?

И, наконец последнее: Г.Абуталыбову видимо, изменила память, ибо именно его контора и регистрирует названия частных заведений в столице. В этом странном деле что-то не так. Но все же печально, что в Азербайджане запретили число 26! Теперь вместе с Гаджибалой будем перескакивать с 25 на 27. Ей богу, это уже не театр, а какой-то цирк. Тем более что приказом господина мэра и старый легендарный бакинский цирк пошел под снос. Но это уже тема для другого разговора…

И, с другой стороны, о какой рыночной экономике и защите прав предпринимателей может идти речь после вакханалии, устроенной с  владением законного собственника? Это - заведение частного предпринимателя. Он работает законно, платит налоги и название своего кафе согласовал с администрацией столицы. И вдруг приходит Гаджибала с полицейскими и кошмарит бизнес только потому, что чиновникам не понравилась цифра 26. Сказать больше нечего, только все это к рыночной экономике и цивилизованному обществу не имеет никакого отношения.

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