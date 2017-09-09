Меркель снова закидали помидорами

При въезде на предвыборное мероприятие в немецком городе Вольгаст автомобиль канцлера ФРГ Ангелы Меркель подвергся атаке. Неизвестные забросали ее машину помидорами, сообщает Ostsee Zeitung.

По данным СМИ, около 150 демонстрантов встретили машину Меркель свистом и неодобрительными криками. Тем не менее, канцлер выступила в Вольгасте.

«За прошлые заслуги не выбирают. Но по уровню безработицы вы можете видеть, что мы кое-чего достигли», — заявила Меркель на предвыборном мероприятии и призвала голосовать на выборах в бундестаг за ее партию — христианско-демократический союз (ХДС).

Ранее сообщалось, что Меркель забросали помидорами в ходе предвыборной речи.