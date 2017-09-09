Депутат простоял 4 часа в очереди за билетом на «Карабах»

Депутату Милли Меджлиса Айдыну Мирзазаде пришлось простоять почти четыре часа в очереди, чтобы приобрести билет на матч Лиги чемпионов «Карабах» - «Рома».

Об этом депутат написал в своем фейсбуке, сообщает haqqin.az.

«Сегодня простоял 3 часа 50 минут и купил билет на игру «Карабаха», - сообщил А.Мирзазаде. – Билет я приобрел в кассе Ясамальского филиала ASAN Xidmət. Очередь была длинной. За билетами даже стояли иностранные граждане».

Депутат высказал недовольство тем, что работала лишь одна касса. К тому же возникали проблемы с техникой. «Дважды ломался принтер. В первый раз пришлось ждать 40 минут, а во второй – 20. Следует поблагодарить девушку, работавшую на кассе. Она проявила большое терпение и из-за большой очереди даже не пошла обедать».

Между тем «Карабах» сообщает, что уже раскуплено 12500 билетов. Таков результат по итогам двух дней продажи. Напомним, что игра состоится 27 сентября на Бакинском олимпийском стадионе, вмещающем 68700 зрителей. Матч начнется в 20:00. На игре ожидается аншлаг.

Билеты продаются за 2, 5, 10, 20 и 50 манатов. Их можно приобрести в пунктах продажи, а также в режиме онлайн посредством сайта iTicket.az.

Интерес к матчу огромный. Во всех пунктах продажи образовались длинные очереди. И это при том, что часть болельщиков приобрела билеты в режиме онлайн.