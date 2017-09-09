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Американский суд решил арестовать турецкого экс-министра

 

Прокуратура Нью-Йорка приняла решение об аресте экс-министра экономики Турции Зафера Чаглайяна, сообщает Ahaber.

Также принято решение об аресте экс-главы турецкого "Халг Банк" Сулеймана Аслана.

Отметим, что 7 сентября прокуратура Нью-Йорка возбудила уголовное дело против Зафера Чаглайяна и Сулеймана Аслана, обвинив их в поддержке развития экономики Ирана, а также в создании незаконных фондов для отмывания грязных денег.

Комментируя данный факт, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что возбужденное в США уголовное дело в отношении экс-министра экономики Турции Зафера Чаглайяна, обвиняемого в поддержке проектов по развитию экономики Ирана, носит политический характер.

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