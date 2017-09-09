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Чингиз Абдуллаев: «Над нами смеются в Израиле, США, России» громкое заявление

Автор: Отдел информации 

Знаменитый писатель Чингиз Абдуллаев заявил, что руководители Союза писателей не имеют отношения к скандальному кафе Twenty Six («26»), располагавшемуся в здании Союза писателей. Напомним, злополучное кафе было незаконно  закрыто в пятницу при участии самого главы ИВ Баку Гаджибалы Абуталыбова

«Иногда думаешь, что все должны понимать очевидные вещи! Но видимо не все и не всегда, - написал секретарь Союза писателей Азербайджана Ч.Абдуллаев на своей странице в фейсбуке. - Сразу отмечу, что никто из руководства Союза писателей не имеет к ресторану «26» абсолютно никакого отношения! Открывать «шадлыг еви» и рестораны могут позволить себе люди, имеющие несколько иные доходы.

Чингиз Абдуллаев

Цифра «26» смутила некоторых наших чиновников! Но этот ресторан функционирует уже много лет! В четверг один историк начал возмущаться этой цифрой и, насколько я знаю, уже в пятницу владельцу было предложено поменять название. И он согласился. При этом указал, что номер его машины тоже на «26», и это дата связана с его днем рождения. Но если она вызывает такие ассоциации через столько лет после открытия, то лучше сменить вывеску. В конце концов, это достаточно болезненная тема для нашего народа. И уже утром собирались поменять название.

Что было дальше уже знает весь мир! Приехал мэр многомиллионного города с офицерами полиции, закрыл помещение, начал вывозить мебель. Объявили, что посадят этого парня? Интересно, по какой статье? Как можно ломать и конфисковать мебель частного владельца без решения суда? Как можно его задерживать?

Уже сейчас смеются люди в Израиле, Америке, России. Всем родившимся 26-го предлагают менять даты ,запретить число 26 на машинах и автобусах. Не буду дальше комментировать. Иначе могу увлечься!».

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