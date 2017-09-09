Подписаться на уведомления
 

Трамп призвал арабские страны объединиться из-за «угрозы Ирана»

 

Президент США Дональд Трамп призвал лидеров Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара к единству для противодействия «угрозе Ирана», сообщает пресс-служба Белого дома.

Уточняется, что Трамп поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль-Саудом, наследным принцем ОАЭ Мухаммедом бен Зейид Аль Нахайяном и эмиром Катара Тамом бен Хамадом Аль Тани.

«Президент подчеркнул, что единство между США и арабскими партнерами необходимо для противостояния угрозе Ирана», — говорится в сообщении.

Трамп также заявил о важности борьбы с терроризмом.

0 просмотров


Старости
Глава пресс-службы Кабмина оскорбил Лютфи Заде и взорвал соцсети
Глава пресс-службы Кабмина оскорбил Лютфи Заде и взорвал соцсети
Наша погода
Сегодня 27° / 19°
10 Сен 29° / 21°
11 Сен 30° / 22°
12 Сен 29° / 19°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0526 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Трамп призвал арабские страны объединиться из-за «угрозы Ирана»
Чингиз Абдуллаев: «Над нами смеются в Израиле, США, России» громкое заявление
Американский суд решил арестовать турецкого экс-министра
Армяне продолжают интенсивные обстрелы
Трамп продлил торговое эмбарго в отношении Кубы
Депутат простоял 4 часа в очереди за билетом на «Карабах»
Меркель снова закидали помидорами
Мощное землетрясение в Мексике: десятки погибших
В Азербайджане запретили число 26! наша реплика
Мировые цены на нефть снижаются
В США забили тревогу из-за надвигающегося урагана
Почему Азербайджан растерял свои золотовалютные резервы? наша аналитика
В Украине стартовали военные учения Rapid Trident - 2017
Сноуден надеется вернуться в США
Moody’s: Экономика Азербайджана слишком зависит от цен на нефть
Китай и Пакистан проводят совместные учения ВВС
Украинская полиция готовится к возвращению Саакашвили
Аллахшукюр Пашазаде пригласил патриарха Кирилла посетить армянскую церковь в Баку
Германия отказалась выплачивать дополнительные репарации Польше
Армия Асада атакует позиции ИГИЛ
Иран потребовал от ООН срочно спасти мусульман-рохинджа
Меркель хочет улучшить отношения с Россией
Испанка ограбила девушку, летевшую в Азербайджан
В центре Киева подорвали воевавшего на Донбассе чеченца обновлено
Тело погибшего в Бейруте спортсмена доставят в Нахчыван
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться