Трамп призвал арабские страны объединиться из-за «угрозы Ирана»

Президент США Дональд Трамп призвал лидеров Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара к единству для противодействия «угрозе Ирана», сообщает пресс-служба Белого дома.
Уточняется, что Трамп поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль-Саудом, наследным принцем ОАЭ Мухаммедом бен Зейид Аль Нахайяном и эмиром Катара Тамом бен Хамадом Аль Тани.
«Президент подчеркнул, что единство между США и арабскими партнерами необходимо для противостояния угрозе Ирана», — говорится в сообщении.
Трамп также заявил о важности борьбы с терроризмом.