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Ураган "Ирма" вновь усилился до пятой категории

 

Приближающийся к побережью США ураган "Ирма" вновь усилился до пятой, наивысшей, категории опасности. Об этом сообщается на сайте Национального центра предупреждения ураганов. Скорость ветра достигает 257 км/ч.

Накануне сообщалось, что "Ирма" ослабела до четвертой категории опасности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона.

Ураган в пятницу обрушился на острова Карибского бассейна. Его жертвами стали по меньшей мере 18 человек. Ожидается, что ураган достигнет американского штата Флорида в эти выходные.

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