Ураган "Ирма" вновь усилился до пятой категории

Приближающийся к побережью США ураган "Ирма" вновь усилился до пятой, наивысшей, категории опасности. Об этом сообщается на сайте Национального центра предупреждения ураганов. Скорость ветра достигает 257 км/ч.
Накануне сообщалось, что "Ирма" ослабела до четвертой категории опасности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона.
Ураган в пятницу обрушился на острова Карибского бассейна. Его жертвами стали по меньшей мере 18 человек. Ожидается, что ураган достигнет американского штата Флорида в эти выходные.