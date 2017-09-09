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Ильхам Алиев соболезнует президенту Мексики

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования своему мексиканскому коллеге Энрике Пенья Ньето в связи с многочисленными жертвами, вызванными землетрясением, сообщает официальный сайт главы государства.

Президент Ильхам Алиев передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в результате стихии.

Как сообщалось ранее, в результате землетрясения в Мексике погибли более 60 человек. При этом мексиканские власти не исключают дальнейшего увеличения числа жертв.

В пятницу у берегов Мексики была зафиксированы подземные толчки магнитудой 8,4. Ряд зданий оказались сильно повреждены, а в некоторых районах Мехико наблюдаются перебои с электроснабжением.

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