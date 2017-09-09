Пассажирский самолет экстренно приземлился в Екатеринбурге

Самолет авиакомпании «Россия», который направлялся из Москвы в Южно-Сахалинск, совершил экстренную посадку в Екатеринбурге. Об этом в субботу, 9 сентября, Интерфаксу сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Агентству пояснили, что во время полета у самолета сработал датчик неисправности системы кондиционирования. «Около 03:00 ночи субботы он вынуждено приземлился в Екатеринбурге», — отметили в пресс-службе.

В результате инцидента никто не пострадал.

В пресс-службе добавили, что в субботу утром самолет вылетел в пункт назначения.