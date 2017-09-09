Экс-тренера сборной Азербайджана отпустили на свободу

Киевский суд отпустил на свободу двукратного олимпийского чемпиона по дзюдо экс-главного тренера сборной Азербайджана австрийца Петера Зайзенбахера, который был арестован в столице Украины по обвинению в сексуальном насилии в отношении двух несовершеннолетних бывших подопечных. Дело о его экстрадиции в Австрию будет продолжено, сообщает haqqin.az со ссылкой на Kronen Zeitung. Ожидается, что выдача подозреваемого в Австрию состоится в сентябре.

Предполагается, что 57-летний Зайзенбахер совершал преступления в период между 1997 и 2004 годами, когда двум девушкам не было 14 лет. Если вина будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

По окончании спортивной карьеры Зайзенбахер перешёл на тренерскую работу. В 2012 году он возглавлял сборную Грузии на Олимпийских играх в Лондоне, а на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро тренировал команду Азербайджана.