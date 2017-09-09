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Завтра в Баку будет облачно

 

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном будет без осадков, северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-21°, днем 28-31° тепла, в Баку ночью 18-20° тепла, днем 28-30° тепла, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75 %, днем 40-45%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, но вечером в некоторых северных и восточных районах будут грозы, кратковременные дожди. Восточный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 20-25° тепла.

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