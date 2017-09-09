Число посетителей, побывавших в павильоне Азербайджана на международной выставке ЭКСПО 2017 в Астане, превысило миллион человек. Об этом haqqin.az сообщил директор павильона Ифтихар Гусейнов.

Такого внимания публики добились всего 5-6 национальных экспозиций, из которых азербайджанская - самая небольшая поплощади, не превышает 400 кв. метров.

Однако особая атмосфера, интерактивные стенды, смотровой зал заставляют посетителей возвращаться сюда вновь. Стоит отметить, что даже высокопоставленные казахстанские чиновники не раз побывали в азербайджанском павильоне, надолго задерживаясь у интерактивных стендов.