Ильхам Алиев прибыл в Астану

В Астану прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает haqqin.az со ссылкой на МИА «Казинформ».

В столичном аэропорту высокого гостя встретили вице-премьер РК Ерболат Досаев и заместитель акима Астаны Косман Айтмухаметов

Как ранее сообщалось, 10-11 сентября во Дворце независимости в Астане под председательством президента Казахстана Нурсултана Назарбаева пройдёт первый в истории саммит Организации Исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям. В саммите примут участие около 80 делегаций государств - членов ОИС, стран-наблюдателей, а также международных и региональных организаций.

Кроме того, 10 сентября состоится торжественная церемония закрытия международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Астане.